Google festeggia l'Equinozio di Primavera con un Doodle

Oggi, 20 Marzo, nell’emisfero boreale si festeggia il primo giorno di primavera e, come di consueto, ha voluto celebrare questo avvenimento con unpresente nella homepage del proprio sito web.

L’equinozio di primavera è quel giorno dell’anno in cui il giorno e la notte durano lo stesso periodo di tempo, e proprio la parola “equinozio” deriva dal latino. Quasi in tutto il mondo, quindi, la notte ed il giorno dureranno rispettivamente 12 ore.

“E’ quel giorno dell’anno in cui ci mettiamo definitivamente alle spalle le stagioni più fredde per fare spazio a quelle calde. Nell’equinozio il sole sorge direttamente ad est e tramonta ad ovest” si legge nella descrizione del Doodle. Nell’emisfero australe, invece, il Doodle celebra il primo giorno d’autunno.