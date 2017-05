Google Fuchsia ha anche un'UI: sarà il successore di Android?

E’ passato un pò di tempo da quando è trapelato per la prima volta, il nuovo sistema operativo diche, a differenza di, è basato su un nuovo kernel sviluppato dal motore di ricerca e battezzato “Magenta”.

Nella giornata di oggi sono trapelate le prime immagini di Fuchsia, che hanno di fatto svelato l’interfaccia grafica de sistema operativo, come si può vedere a questo indirizzo e tramite il video che trovate sopra alla notizia.

L’interfaccia utente è battezzata Armadillo e dovrebbe essere quella predefinita dell’OS, che sfrutterà l’SDK Flutter, già utilizzato per creare codici cross-platform in grado di funzionare su più sistemi operativi come Android, iOS ed appunto Fuchsia.

Armadillo a quanto pare permetterà di trascinare liberamente le varie finestre del sistema operativo, e sembra essere ottimizzata per gestire più applicazioni contemporaneamente, probabilmente in modalità a schermo diviso.

Google, però, ancora non ha fornito alcuna indicazione riguardo il possibile rilascio dell’OS e l’eventuale compatibilità con i dispositivi Android.