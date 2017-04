Google in India lancia Areo, app per cibo e piccoli lavoretti a domicilio

inlancia la sua nuova App,. Permetterà di ordinare comodamente da casa cibo e piccoli lavoretti, pagando direttamente online o in contanti alla consegna.

Anche Google abbraccia in pieno la sharing economy, lanciando un servizio in grado di mettere in contatto gli utenti con ristoranti e professionisti locali. Areo, questo il nome dell'app, permetterà di ordinare comodamente da casa pranzo e cena, ma non solo: anche elettricisti, imbianchini e via dicendo.

Non si tratta della prima app del genere, basta pensare a Just eat ma anche all'americana Taskrabbit, entrambe concettualmente molto simili. Evidentemente, però, quello indiano è un mercato estremamente appetibile e c'era tutto lo spazio per questa nuova iniziativa di Google.

Al momento l'app è disponibile per il mercato indiano, ed è operativa esclusivamente nelle aree di Bengaluru e Mumbai.