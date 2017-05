Google introduce un anti-phishing su Gmail per Android

correi ai ripari dopo l'enorme ondata di truffe tramiteche ha colpito i suoi utentiquesta settimana. La compagnia ha introdotto una nuova misura di sicurezza su Gmail per device Android, ora l'app avviserà gli utenti in caso di link sospetti o poco sicuri.

Lo scam di massa lanciato questa settimana ai danni degli utenti di Google era piuttosto semplice, un gruppo di truffatori ha inviato a centinaia di migliaia di utenti una mail dove veniva riportato che un utente aveva condiviso un file con loro. Cliccato sul link si veniva riportati in una pagina che chiedeva di dare di autorizzare un'app chiamata Google docs ad accedere ai vostri dati. Ovviamente la maggior parte degli utenti non si è fatto alcun problema, peccato che non si trattasse dell'app originale ma di una copia fraudolenta.

Una volta ricevuto i permessi, l'app diffondeva la truffa a macchia d'olio inviando la mail a tutti i contatti della rubrica della vittima.

La nuova protezione ora avviserà gli utenti di eventuali link poco sicuri contenuti nella mail, e si basa sulla stessa tecnologia di Google's Safe Browsing.

Non è chiaro tuttavia se questo strumento sarebbe stato in grado di prevenire la truffa di massa appena consumata, infatti l'app fraudolenta era hostata in un dominio della stessa Google.