Google IO: arrivano le smart reply per Gmail su Android e iOS

userà ilper rispondere alle email al posto tuo. Arriva anche su Android e iPhone la featureper, come annunciato dal CEO di Google Sundar Pinchai nel corso del keynote di Google I/O.

Smart Reply scansiona il testo della email e suggerisce tre risposte base che il software ritiene verosimilmente utili sulla base del contesto. La feature sarà inizialmente disponibile solo in inglese, e successivamente anche in Spagnolo e "in altre lingue".

La feature usa un neural network "addestrato" per analizzare il testo e convertirlo in codici, messaggi simili generano codici simili, e ad esempio "Ciao, come stai?" viene tradotto in un numero come 11100110, mentre "Ei amico come va?" sarà 11100011. Il sistema legge queste sequenze numeriche per offrire una serie di risposte preimpostate presenti nel database di Google. Google definisce questo sistema più veloce di molti altri studiati.

Google smart reply imparerà anche le preferenze degli utenti, in modo da usare il linguaggio o lo slang più vicino alle abitudini dell'utente. La compagnia ci ha tenuto a sottolineare che nessun messaggio sarà mai sottoposto alla supervisione di un essere umano, un modo per dare rassicurazioni sulla privacy ai propri utenti.