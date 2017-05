Google IO: tutti i numeri di Google, oltre 2 miliardi di user Android

É iniziato parlando di numeri ildell'annuale, e in particolare parlando dei successi ottenuti dalla compagnia fino ad oggi.ha superato quota 2 miliardi di utenti attivi. Non male, no?

Ma non solo Android, Sundar Pichai, CEO della compagnia, ha parlato anche dei risultati raggiunti dagli altri servizi di Google: ben 1.5 miliardi di foto vengono caricate quotidianamente su Google foto, bene anche Google Drive che raggiunge 800 milioni di utenti attivi, numeri da capogiro contando che Dropbox nel 2016 ne vantava 500 milioni.

Non sorprendono affatto, invece, i numeri mastodontici di YouTube, la piattaforma di video, praticamente senza rivali, vanta un miliardo di utenti attivi da tutto il mondo, utenti che, ogni giorno, cumulativamente, guardano la bellezza di un miliardo di ore di video.