Google lancia il Grand Tour d'Italia, disponibile anche in VR

Interessantissimo e bellissimo progetto lanciato oggi dalla divisionedi. Il motore di ricerca, infatti, in collaborazione con il Comitato Giovani della Commissione Nazionale per l’UNESCO ed altri sei partner, ha lanciato il

Si tratta, come suggerisce il nome, di un viaggio immersivo (disponibile anche in realtà virtuale, accessibile da Cardboard o smartphone) composto al momento da quattro tappe virtuali da Nord a Sud per scoprire le bellezze della nostra nazione.

Le città interessate sono Venezia, Siena, Roma e Palermo, ed in totale sono stati aggiunti 1300 contenuti tra immagini, foto e video che consentiranno di visitare quattro luoghi: l’itinerario storico di Venezia, sul Canal Grande, la Casa del Palio a Siena, Piazza del Campidoglio a Roma ed il Teatro Massimo di Palermo.

Il tutto è correlato da filmati, storie per ogni città e contenuti extra che consentiranno agli appassionati di approfondire ulteriormente i temi.

Non è tutto, perchè a Venezia, dal 19 al 21 Maggio all’Arsenale Nord, indossando i visori si potrà effettuare un giro nello spazio con Google Earth VR, mentre a fine giugno toccherà a Siena, seguita da Roma e Palermo entro la fine dell’anno.

Il viaggio digitale di Google è accessibile, ovviamente gratuitamente, attraverso questo indirizzo. Non è noto se l'iniziativa verrà espansa anche ad altre città prossimamente o meno.