Google e Levi's al lavoro sulla nuova giacca intelligente

A circa tre settimane di distanza dall’inizio della commercializzazione della prima giacca intelligente di, il famoso marchio d’abbigliamento sarebbe già al lavoro sulla nuova iterazione, insieme a

Questa nuova giacca a quanto pare dispone di un bracciale in tessuto touch e della connettività Bluetooth, che la renderà di più facile utilizzo per i ciclisti durante i percorsi. L’amministratore delegato di Levi’s, Chip Berghm, ne ha dato l’annuncio durante una conferenza tenuta nella giornata di ieri, nel corso del quale ha anche rivelato che le due aziende prevedono di integrare più funzionalità nella giacca, in collaborazione con Project Jacquard, che supervisiona la tecnologia touch integrata nei tessuti.

Sulla giacca attualmente in commercio, Bergh ha rivelato un interessante retroscena: durante il processo di creazione, una manica della giacca ha preso fuoco, il che ha fatto letteralmente impazzire (positivamente) gli ingegneri di Google, che hanno iniziato ad urlare entusiasti “questo è un problema da risolvere”.

Sulla possibile data di lancio, però, ancora non sono disponibili informazioni.