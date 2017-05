Google modifica l'icona del Play Store: scompare la borsa della spesa

, seppur silenziosamente, ha apportato un importante cambiamento all’icona del, il negozio di applicazioni per. Come notato da molti, infatti, la compagnia di Mountain View ha rimosso dal logo la borsa della spesa, il che potrebbe lasciare presagire altri cambiamenti, più importanti, per l’UI dello store in sé.

Il Play Store è quindi ora rappresentato esclusivamente da un triangolino, senza alcuno sfondo. Google aveva già in precedenza bocciato la borsa della spesa, soprattutto sui dispositivi della gamma Pixel che dispongono delle icone rotonde per le applicazioni, a cui quindi uno sfondo avrebbe potuto provocare disagi a livello grafico.

La nuova icona, comunque, continua su quel solco tracciato dal motore di ricerca nel momento in cui ha lanciato il Material Design, il nuovo stile che si contraddistingue da una maggiore pulizia grafica e delle linee chiare e sottili.