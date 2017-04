Google: il nuovo Pixel avrà uno schermo curvo?

A quanto parestarebbe progettando l’introduzione di uno schermo curvo nella prossima generazione di smartphone. Questa voce si basa su un rapporto pubblicato dall’ET News, secondo cui il gigante dei motori di ricerca avrebbe deciso di investire fino ad 880 milioni di Dollari in LG Display.

Il tutto per ottenere delle garanzie sulla produzione degli schermi OLED flessibili per la prossima generazione dei propri smartphone.

Non si tratta certo di una sorpresa questo interesse di Google nei confronti degli schermi flessibili, in quanto come rivelato già lo scorso anno, il gigante di Mountain View ha tutte le intenzioni di mettersi in concorrenza con giganti del settore come il Galaxy S8 e l’iPhone di Apple.

LG Display starebbe ancora valutando la proposta, e non avrebbe accettato la proposta del gigante del web.

Google starebbe anche lavorando sul comparto fotografico dello smartphone. La linea, inoltre, dovrebbe essere anche caratterizzata da un’offerta di fascia bassa per i mercati emergenti.