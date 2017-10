Google Photos ora può riconoscere i tuoi animali domestici

ha annunciato cheè ora in grado di rilevare le foto del tuo animale domestico, raggruppandole automaticamente come con le persone. Ciò significa che non sarà più necessario digitare parole come "cane" o "gatto" per trovare le foto del vostro animale domestico.

La funzionalità è in uscita oggi nella maggior parte dei paesi, il nuovo aggiornamento è in grado di rilevare tutte le foto di un determinato animale e di raggrupparle tutte insieme, è inoltre possibile etichettarle per nome, consentendo di cercare più facilmente il ritratto perfetto del proprio amico peloso. Google ha anche reso possibile la ricerca per razza e tramite le emoji.

Google Photos dovrebbe anche essere in grado di distinguere diverse razze di animali, incontrando qualche difficoltà se però si hanno, per esempio, tre dalmata.