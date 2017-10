Google Pixel 2 costerà 999 Euro in Italia, disponibile dal 4 Novembre

Come ampiamente prevedibile, il Google Pixel 2 che il gigante di Mountain View annuncerà nella giornata di domani, sarà disponibile anche in Italia. Il prezzo, però, sarà molto alto, ed almeno da quanto emerso oggi sul web, il cellulare potrà essere acquistato solo dal Play Store ed il negozio di 3 Italia, fino a Marzo.

Ciò che desta più preoccupazione però è il prezzo. Come riportato da altri siti, infatti, nel Bel Paese sarà disponibile solo il modello XL, ad un prezzo di partenza di 999 Euro per il taglio di memoria da 128 gigabyte.

L’acquisto potrà essere effettuato attraverso i negozi fisici dell’operatore Tre Italia, sottoscrivendo un piano ricaricabile da 30 mesi, come avviene anche per altri smartphone, come accade anche per altri smartphone come l’iPhone X.

Per quanto riguarda gli acquisti online, invece, si dovrà passare attraverso il Play Store, in quanto il gigante di Mountain View non sembra essere intenzionato a concedere la licenza a terzi, come Amazon ad esempio.

La strategia, quindi resterà praticamente identica a quella del predecessore.