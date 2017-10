Google: Pixel 2 in arrivo nei negozi in due settimane?

Nella giornata di domani Google terrà l’atteso evento di presentazione della nuova generazione dei Pixel, ma a quanto pare prima di poter toccare con mano i dispositivi bisognerà attendere un pò.

Secondo quanto riportato da VentureBeat, infatti, il Pixel 2 sarà rilasciato il 19 Ottobre, due settimane dopo la presentazione, mentre la variante XL raggiungerà i negozi ancora più tardi, e per la precisione il 15 di Novembre.

La data del 19 Ottobre non ci coglie certo di sorpresa, dal momento che lo scorso anno il Pixel è stato annunciato il 5 Ottobre e distribuito il 20 Ottobre, quindi la differenza di giorni tra presentazione e lancio appare essere pressoché la stessa.

Google avrebbe deciso di lanciare solo un mese dopo il Pixel 2 XL per assicurarsi di avere a disposizione una quantità necessaria di unità tale da poter soddisfare la richiesta degli utenti. La variante “extra large” è etichettata da tutti come il vero e proprio dispositivo di punta per quest’anno, ed andrà a mettersi in concorrenza anche con l’iPhone X che verrà lanciato il 3 novembre.