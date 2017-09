Google Pixel 2: prezzo di partenza fissato a 649 Dollari?

Quando mancano sempre meno giorni alla presentazione ufficiali della seconda generazione dei Pixel di Google, emergono ancora nuovi dettagli sugli smartphone che il prossimo 4 Ottobre presenterà il gigante di Mountain View.

Questa volta, a trapelare non sono informazioni sulla scheda tecnica o altro, ma sul prezzo che avranno i due dispositivi.

Il Google Pixel 2 XL, prodotto da LG, dovrebbe essere più costoso rispetto al predecessore, ed avrà un costo di partenza di 849 Dollari per la versione da 64 gigabyte e 949 Dollari per quella da 128 gigabyte.

Secondo Droid-Life, la variante piccola del Google Pixel 2 non sarà più costosa, e gli utenti potranno acquistare il modello con 64 gigabyte di memoria interna a a 649 Dollari e quello da 128 gigabyte a 749 Dollari. Questa differenza di prezzo, a quanto pare, sarebbe da imputare al pannello che LG monterà nello smartphone.

A quanto pare, inoltre, il Pixel 2 sarà disponibile in tre varianti di colore: Just Black, Clearly White e Kinda Blue.

A parte le dimensioni, il Pixel 2 e Pixel 2 XL dovrebbero essere molto simili a livello di specifiche tecniche, ed includeranno lo stesso processore Snapdragon 835, 4 gigabyte di RAM e fotocamere di fascia alta. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno ovviamente basato su Android 8.0 Oreo.