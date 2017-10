Google Pixel 2: se siete alla guida non vi disturba

sono stati presentati alcuni giorni fa ma per via delle nuove funzionalità e caratteristiche si trovano continuamente al centro delle notizie.

Il team 9to5Google ha scoperto che i nuovi smartphone includono una funzionalità sepolta nel loro software che attiva automaticamente una modalità "Non disturbare" quando rileva che ci si sta muovendo ad alte velocità.

Questa funzionalità disabilita automaticamente le funzioni di messaggistica e di chiamata oltre che alle classiche notifiche come WhatsApp e Instagram. La nuova modalità si attiverà quando il telefono rileva, grazie a dei sensori, che siete in un veicolo in movimento, ciò vi permetterà di concentrarvi unicamente sulla guida.

I device non sono in grado di capire se, al momento della guida, ci si trovi come conducente o passeggero. Nell'ultimo caso bisognerà disattivare la funzione descritta, altrimenti anche da passeggero non si riceverà alcuna notifica.

La presenza della funzione "Non disturbare" è stata individuata in un elenco del Google Play Store nell'applicazione Pixel Ambient Services. La funzionalità è stata implementata anche sui prodotti Apple, da attivare manualmente in questo caso, con l’arrivo del nuovo aggiornamento di sistema iOS 11.