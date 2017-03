Google potrebbe rilasciare Android 7.1.2 il 3 Aprile

Circa sei settimane fa,ha iniziato i test per gli utenti iscritti al programma beta di. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Android Central, il motore di ricerca potrebbe rilasciare il nuovo aggiornamento per il proprio ecosistema mobile il 3 Aprile.

Nella fattispecie, saranno i dispositivi Nexus e Pixel a poter godere per primi del pacchetto, visto che come ormai noto vengono aggiornati direttamente dal motore di ricerca.

Allo stesso tempo, però, si tratterebbe anche di un approccio senza precedenti, dal momento che mai prima d’ora Google ha rilasciato al pubblico un aggiornamento senza aver distribuito almeno due versioni beta.

L’altra faccia dell’ecosistema Android è rappresentata da una frammentazione sempre maggiore e da dispositivi top di gamma che, purtroppo, ancora non hanno ricevuto nemmeno Android 7.0 Nougat, come rivelato dai recenti dati sulla distribuzione diffusi da Google qualche giorno fa, e che vi abbiamo riportato su queste pagine.