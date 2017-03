Google: problemi con il microfono di alcuni Pixel

ha confermato che un piccolo numero di smartphone della gammaè afflitto da un problema che ha causato la rottura del microfono.

Fortunatamente il disservizio non sembra essere molto diffuso, come confermato dalla compagnia di Mountain View che ha specificato come solo l’1% degli smartphone venduti abbia registrato questo malfunzionamento.

Il motore di ricerca ha precisato che la causa del problema è da ricercare in una piccolissima crepa nella saldatura del codec audio alla scheda che provoca il malfunzionamento di tutti e tre i microfoni o uno di questi.

Google ha però precisato che dopo aver rilevato il problema ha messo a punto delle modifiche al processo produttivo, ed i Pixel prodotti dopo gennaio sono esenti. Un rappresentante di Big G, parlando con The Verge, ha invitato gli utenti a richiedere la sostituzione del device.