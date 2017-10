Google pronta ad indagare sulle possibili ingerenze russe nelle elezioni

A quanto pare, Google sarebbe pronta ad esaminare il ruolo che i propri servizi potrebbero aver avuto nelle interferenze russe durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016. A riferirlo un rapporto pubblicato nel fine settimana dal Wall Street Journal.

Il gigante dei motori di ricerca, quindi, sarebbe pronto ad unirsi ai rivali di Facebook e Twitter per fare chiarezza su come gli agenti russi potrebbero avrer abusato delle proprie piattaforme di pubblicità per immischiarsi nella campagna elettorale.

Un portavoce del gigante di Mountain View ha affermato che “Google è pronto a collaborare sulle inchieste. Stiamo esaminando come i nostri servizi potrebbero tornare utili alle commissioni d’indagine”.

Negli ultimi tempi i giganti della Silicon Valley sono finiti sotto la lente degli investigatori federali per fare chiarezza sull’accaduto. Proprio lo scorso giovedì, Twitter ha rivelato di aver trovato e rimosso 201 account legati agli stessi russi.

Non è chiaro che tipo di approccio adotterà Google, ma secondo il rapporto del Journal aprirà “un’ampia indagine interna” che coinvolgerà anche YouTube.