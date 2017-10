Google: pronta una patch di sicurezza per la vulnerabilità KRACK

Dopo le reazioni di, anche Google ha risposto alla questione riguardante la vulnerabilità WPA2 riscontrata nelle reti WiFI e che, a quanto pare, interesserebbe il 41% degli smartphone Android presenti a livello mondiale.

Il gigante di Mountain View ha annunciato che rilascerà nel più breve tempo possibile una patch di sicurezza per risolvere il problema. Un portavoce, in una breve nota inviata alla stampa, ha affermato quanto segue: “siamo a conoscenza del problema e rilasceremo un aggiornamento per i dispositivi interessati nel corso delle prossime settimane”.

A quanto pare, a giudicare da quanto raccolto da CNET, la patch sarà disponibile per Chromecast, Google Home, i dispositivi WiFi del motore di ricerca ed ovviamente il sistema operativo Android, mentre ancora non si conosce la posizione del motore di ricerca nei confronti dei Chromebook.

La vulnerabilità, come vi abbiamo ampiamente raccontato, consente ai malviventi informatici di intercettare tutto il traffico web delle reti WiFi, compresi i dati personali.