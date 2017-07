Google rilascia Backup and Sync per Mac e Windows, disponibile su Drive e Foto

ha rilasciato oggi l’applicazione desktop, annunciata qualche settimana fa e che permette di effettuare, su, il backup e la sincronizzazione dei dati personali, comprese foto, video, applicazioni ed altro.

L’app, disponibile per i due ecosistemi da oggi, permette di proteggere i file e le fotografie su Google Drive e Google Photo, ed è rivolta principalmente agli utenti non business, in quanto per questi ultimi sono disponibili anche altre soluzione.

Google, nel post pubblicato sul proprio blog per dare l’annuncio della disponibilità, ha affermato che “basta scegliere le cartelle di cui si desidera eseguire il backup, e l’applicazione farà il resto”.

Backup and Sync è disponibile per il download attraverso Google Drive e Google Foto.