Google rilascia Chrome 57 su desktop e porta la lista lettura su iOS

Dopo il lancio della scorsa settimana,sul blog ufficiale diha rivelato le modifiche apportate al proprio browser, ormai giunto alla versione 57 su desktop. Il motore di ricerca ha rivelato che la nuova build porta con se dei miglioramenti sostanziali in termini di efficienza energetica.

Nel comunicato, la compagnia di Mountain View attraverso l’ingegnere software Alexander Timin, ha affermato che con il nuovo aggiornamento, ogni scheda aperta nel browser avrà un “budget di tempo per l’esecuzioni dei processi, che partirà in automatico dopo che la stessa scheda resterà aperta in background per oltre dieci secondi. Scaduto questo tempo, la sua esecuzione verrà interrotta, il tutto a favore della memoria, la batteria ed i dati”. Questo avverrà sia su PC desktop che su mobile.

Google ha affermato che l’obiettivo finale è quello di rendere tutte le schede in background completamente sospese.

Chrome 57 porta delle novità importanti anche su iOS: nel menù condividi, infatti, gli utenti avranno la possibilità di aggiungere un determinato contenuto o pagina all’elenco di lettura, in modo tale da continuare la consultazione anche da offline. Lo stesso elenco potrà essere sincronizzato con quello presente su desktop.