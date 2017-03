Google rilascia Family Link, Android diventa più sicuro anche per i bambini

fa un ulteriore passo per ottenere una quota di mercato importante anche nel mercato delle famiglie. Nella giornata di ieri ha annunciato la nuova applicazioneper, che permette ai genitori di creare unper i propri figli da tenere sotto controllo.

L’account, infatti, sarà completamente controllato dai genitori, che dal loro canto potranno gestire le applicazioni utilizzate dai loro bambini, monitorare il tempo che passano su un determinato dispositivo ed anche spegnerlo da remoto.

L’applicazione è al momento compatibile solo con i dispositivi basati su Android Nougat, su cui bisognerà scaricare l’applicazione Family Link e creare, sempre attraverso la stessa app, l’account. Al momento il tutto sarebbe in fase di test, ma i genitori potranno richiedere un invito per tutti i bambini con età inferiore ai 13 anni.

Per accedere al programma Family Link, vi reindirizziamo alla pagina ufficiale presente sul sito web di Google.