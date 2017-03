Google ha rilasciato la prima Dev Preview di Android O

ha lanciato oggi a sorpresa la prima Developer Preview di, che è disponibile gratuitamente per il download da tutti coloro che sono interessati a quella che sarà la prossima iterazione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Chiaramente si tratta di una versione rivolta agli sviluppatori, e come precisato da Google “non è destinata all’uso quotidiano o del consumatore”, come quasi tutti i software per gli sviluppatori.

La Developer Preview di Android O può essere scaricata su Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X, e Nexus Player. Al momento non è nemmeno nota la denominazione, ma è già stato il primo changelog ufficiale, che conferma di fatto i rumor emersi ieri:

Enhanced notifications (with users getting "fine-grained control over different kinds of notification")

App background limits (for improved battery life)

Picture in Picture (PIP) display - enabling actions like watching a video while chatting or using other apps

Adaptive icons

Wide-gamut color for apps

Support for high-quality Bluetooth audio codecs

Non resta che attendere le altre informazioni che sicuramente verranno diffuse nelle prossime ore dagli sviluppatori che stanno installando l’aggiornamento.