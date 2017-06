Google rinnova Google News: nuovo design e migliore leggibilità per le notizie

Piacevole sorpresa per tutti coloro che questa mattina si sono collegati a. Il motore di ricerca, infatti, ha rinnovato a sorpresa la veste grafica del proprio aggregatore di notizie. Il nuovo design, oltre a dare un maggiore senso di ordine, è anche più pulito ed include una leggibilità migliore.

Come notato da molti, Google News ora non sembra più il risultato di una ricerca, ma dà la sensazione di essere un servizio a se stante. I collegamenti blu sono stati eliminati e nella parte destra, sopra le previsioni meteo e le notizie locali, sono presenti i tag più popolari che, se cliccati, reindirizzando ad una pagina contenente tutte le notizie collegate.

E’ anche possibile personalizzare il menù sinistro della pagina, attraverso il pulsante “Gestione Sezioni”, per aggiungere un nuovo termine di ricerca. Un aggiornamento senza dubbio importante, e per certi versi inaspettato dal momento che non era stato preannunciato dal motore di ricerca.