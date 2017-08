Google rivoluziona YouTube: nuovo logo, design e molte novità

E’ stata una giornata di profondi cambiamenti, quella di ieri, per, infatti, ha rivoluzionato in maniera importante la piattaforma di condivisione video, introducendo un nuovo logo, per la prima volta a dodici anni dal lancio, e delle novità che andranno ad intaccare l’esperienza utente sia mobile che desktop.

Da ora infatti è possibile regolare la velocità su mobile, ma anche impostare un tema scuro per non affaticare gli occhi durante la visualizzazione notturna dei filmati, ma è stato introdotto anche In un post pubblicato sul blog ufficiale, i gestori della piattaforma da 1,5 miliardi di utenti mensili affermano che nelle prossime settimane verranno implementate tante nuove funzionalità, che però non sono state ancora svelate.

Su mobile, il design è stato modificato per fare spazio ad un layout più pulito, con le schede che sono state trasferite in fondo all’app (per essere più vicine ai nostri pollici). La piattaforma video ha anche aggiunto nuove schede per l’account.

A livello di logo, invece, i gestori parlano di uno stemma “più pulito e flessibile”.