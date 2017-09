Google sarebbe pronta ad acquistare la divisione smartphone di HTC

Incredibile indiscrezione lanciata negli Stati Uniti. Secondo quanto affermato da alcuni quotidiani della nazione a stelle e strisce,sarebbe pronta ad acquistare la divisione smartphone da, che negli ultimi tempi è stata al centro di molte critiche a causa delle scarse vendite registrate dai propri dispositivi.

La parte interessante del rapporto è rappresentata dal fatto che HTC sembra essere nelle fasi finale delle trattative con Google.

Il Commercial Times riferisce che il motore di ricerca starebbe prendendo in considerazione due opzioni distinte: diventare partner strategico o acquistare l’intera divisione. E’ bene però sottolineare che la divisione Vive di HTC resterà al di fuori delle trattative e rimarrà un’entità distinta che non entrerà a far parte di Google.

Non si tratterà certo di una sorpresa, dal momento che sia i Pixel dello scorso anno che quelli che Google lancerà quest’anno sono stati prodotti da HTC, ma voci di corridoio provenienti da Mountain View riferiscono che i dirigenti non sarebbero molto soddisfatti del lavoro portato avanti dai taiwanesi.