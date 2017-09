Google scorpora Google Shopping a seguito della multa dell'UE?

starebbe per scorporare il servizioin una divisione societaria divisa, a seguito della multa dell’Unione Europea da 2,42 miliardi di Euro per presunta concorrenza sleale.

Secondo un rapporto pubblicato oggi da Bloomberg, il gigante di Mountain View avrebbe tutte le intenzioni di rispettare la sentenza dell’Unione Europea e quindi separerà Google Shopping dal resto delle attività di ricerca.

Il servizio chiaramente rimarrà parte di Google, ma “opererà separatamente e utilizzerà i propri ricavi per acquistare annunci pubblicitari”.

La multa è arrivata lo scorso mese di giugno, a seguito di un’indagine dell’antitrust europeo durata circa sette anni. Margrethe Vestager, in fase di annuncio della sentenza, ha affermato che “Google ha abusato della sua posizione dominante sul mercato come motore di ricerca attraverso la promozione di un proprio servizio in grado di comparare i prezzi online, facendo retrocedere i prezzi dei concorrenti nei risultati di ricerca”. Come parte di questa sentenza, a Google è stato chiesto di modificare il proprio modello di business e l’algoritmo, in modo tale da “garantire la parità nel servizio”.