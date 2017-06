Google: Street View tocca quota 1 miliardo di installazioni su Play Store

Traguardo storico per Street View , il servizio aggiuntivo diche è stato lanciato ormai anni fa ma che da qualche tempo è diventato indipendente, al punto che è stata lanciata un’estensione a parte sul Play Store ed App Store.

Proprio dal Play Store ci giunge notizia che Street View ha toccato quota 1 miliardo di installazioni. Secondo gli analisti, molti di questi download sarebbero il risultato delle pre-installazioni effettuate dai produttori su molti smartphone, ma la quota del miliardo è comunque impressionante per un’applicazione.

Secondo AppBrain, ci sarebbero voluti quasi quatto anni per passare da 500 milioni ad 1 miliardo di installazioni, quindi la crescita è stata più lenta rispetto ad altri servizi di Google, ma per lo meno non è rimasto fermo.

Interessante anche notare come Street View sia diventato uno degli strumenti più usati dagli utenti in viaggio, per localizzare in maniera precisa luoghi d’interesse e monumenti.