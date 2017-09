Google svelerà la seconda generazione di Pixel il 4 Ottobre

La seconda generazione di Pixel, ovvero gli smartphone di, sarà svelata il prossimo 4 Ottobre, un giorno prima rispetto ai rumor emersi nelle scorse settimane. A confermarlo il filmato pubblicato dal gigante di Mountain View e disponibile in apertura.

Ovviamente, la società americana non ha svelato alcun dettaglio sui due smartphone che andrà a presentare, ma è lecito aspettarsi una batteria migliore, più spazio di archiviazione ed una fotocamera migliore rispetto ai predecessori. Il fatto che in una parte del filmato Google parli di come i cellulari saranno in grado di “capire” gli utenti, inoltre, indica che ci saranno delle interessanti novità anche dal fronte Google Assistant.

Secondo alcuni rapporti emersi in rete nelle scorse settimane, i cellulari saranno prodotti da HTC ed LG ed includeranno come processore lo Snapdragon 386 o 385, a fianco di uno schermo da Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage interno.

HTC dovrebbe occuparsi del modello più piccolo, mentre LG produrrà la variante AMOLED XL. Probabilmente, entrambi non includeranno alcun ingresso per le cuffie.