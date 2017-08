Google ha tentato di acquistare Snapchat l'anno scorso per 30 miliardi

Non soloè infatti finito nel mirino delle principali società che operano nel settore tecnologico, ed a dimostrazione di ciò arriva un clamoroso rumor dagli Stati Uniti, secondo cui lo scorso anno Google avrebbe tentato l’acquisto della piattaforma di Instant messaging per 30 miliardi di Dollari.

L’offerta, che come abbiamo visto è stata rigettata da Evan Spiegel, sarebbe stata presentata nei primi mesi del 2016, come confermato da tre persone vicine alle società che hanno rivelato come ci siano anche state dalle trattative super segrete tra le parti.

Trattative che, evidentemente, hanno avuto esito negativo dal momento che l’affare evidentemente non si è concretizzato e Snapchat, sotto il nome Snap, è arrivata in borsa proprio all’inizio dell’anno con un’offerta pubblica iniziale da 20 miliardi di Dollari.

Una persona informata ha affermato che Google e Snap hanno avuto delle discussioni anche a ridosso dell’IPO, sempre per una cifra vicina ai 30 miliardi di Dollari.