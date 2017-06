Google torna ad aggiornare i Google Glass dopo tre anni!

Google ha rilasciato a sorpresa un aggiornamento, il primo dal 2014, per i propriChiaramente, dal momento che gli occhiali non sono più supportati dal gigante di Mountain View, non si tratta di un major update, ma di un pacchetto di minore importanza che contiene correzioni di bug e miglioramenti alle prestazioni.

Il motore di ricerca, però, ha anche implementato il supporto ai dispositivi di input Bluetooth, come tastiere e mouse.

Secondo molti potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento che Google aveva intenzione di rilasciare tre anni fa e che è rimasto in coda di pubblicazione di questo tempo, mentre in molti hanno scherzato sulla questione dicendo che probabilmente Sergey Brin sta continuando ad utilizzare gli occhiali intelligenti e se lo è fatto sviluppare ad hoc.