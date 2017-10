Google: tre anni di aggiornamenti per i nuovi Pixel 2 e Pixel 2 XL

ha confermato in via ufficiale il proprio impegno ad aggiornare i nuoviper almeno tre anni. Si tratta di un impegno importante, dal momento che gli altri produttori di smartphone non offrono un periodo di supporto così elevato, nemmeno per i top di gamma.

Il motore di ricerca, infatti, ha sottolineato che per i prossimi tre anni rilascerà sia patch di sicurezza che aggiornamenti per il sistema operativo.

Ciò vuol dire che, i dispositivi di punta di Big G saranno aggiornati fino ad Ottobre 2020, un anno in più rispetto alla prima generazione, che già dal prossimo anno non sarà più aggiornata in termini di sistema operativo, mentre le patch di sicurezza saranno rilasciate fino ad Ottobre 2019.

Alla luce di questa decisione, potrebbero i nuovi Pixel 2 e Pixel 2 XL modificare l’approccio anche dei produttori concorrenti nei confronti degli aggiornamenti?

Google, infatti, sta adottando una strategia molto aggressiva , sia per la commercializzazione che il supporto.