Google: tre anni di aggiornamenti per i Pixel 2 e Pixel 2 XL

Continuano ad arrivare novità dal fronte Pixel 2 , i nuovi smartphone annunciati nella giornata di ieri dal motore di ricerca e che arriveranno, con la versione extra-large, anche in Italia.

Il motore di ricerca, in sordina, ha annunciato a The Verge che per coloro che porteranno a casa i due dispositivi saranno garantiti aggiornamenti software per “un minimo di tre anni”, il che vuol dire che il Google provvederà a rilasciare sia gli aggiornamenti minori di sicurezza, che i major update, fino al 2020.

Si tratta di una novità di non poco conto, dal momento che fino allo scorso anno Google garantiva supporto ed aggiornamenti per massimo 24 mesi.

Alla luce di questo aggiornamento alla politica, gli aggiornamenti per i Pixel 2 e Pixel 2 XL sono praticamente al pari degli iPhone, che Apple aggiorna per un massimo di tre anni.

Chissà se anche questa novità contribuirà ad aumentare le vendite rispetto ai predecessori o se gli utenti ci faranno poco caso. La nuova strategia messa su da Google, però, è interessante e punta ad aggredire il mercato.