Google: un'IA per disegnare i Doodle

disono ormai famosi in tutto il mondo. Per chi non li conoscesse, si tratta di edizioni “limitate” del logo del motore di ricerca che vengono lanciate in occasione di determinate festività o ricorrenze.

Di solito questi vengono disegnati da designer molto noti a livello mondiale, ma a quanto pare un gruppo di ricercatori del colosso dei motori di ricerca che fanno parte del team Project Magenta avrebbero insegnato ad una rete neurale a disegnare i Doodle per Big G.

I ricercatori hanno utilizzato settantacinque classi di oggetti (gufi, zanzare, giardini o assi), ciascuna delle quali contiene oltre 70.000 singoli esempi, per insegnare alla rete neurale RNN a disegnare i loghi in formato vettoriale.

“Alleniamo il nostro modello su un set di schizzi disegnati a mano, ciascuna delle quali rappresenta una serie di azioni motorie che controllano una penna: la direzione in cui si muove, quando sollevare la penna, m e quando smettere di disegnare” ha affermato David Ha, uno dei ricercatori che ha presentato il progetto.

Questa IA è anche in grado di unire una coppia di immagini dissociate per creare una serie di ibridi che si intersecano in modo univoco. Alcuni esempi sono disponibili in calce alla notizia.