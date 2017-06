Google/Alphabet ha venduto la società di roboticaa Softbank, evitando così che potesse cadere nell'obsolescenza. La società era era stata precedentemente comprata da Google sotto l'ala di Andy Rubin nel 2013, ma dopo la suo uscita dal colosso informatico non era rimasto molto da farne se non venderla.

Softbank è un'azienda giapponese di telecomunicazioni e telefonia fissa e mobile con sede a Tokyo, che non estranea al tema della robotica: infatti possiede già la Aldebaran Robotics che ha creato il robot umanoide e amichevole Pepper. L'ambito in cui opera la Boston Dynamics è però differente se si pensa al progetto BigDog, ovvero il robot quadrupede per scopi militari che potete ammirare in copertina.