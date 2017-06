Google ha venduto più di un milione di Pixel? Stando al Play Store sì

potrebbe essere riuscita nell'impresa di vendere un milione di, almeno stando alle stime di. Il Pixel Launcher, disponibile esclusivamente sullo smartphone di Google, ha superato infatti un milione di download.

Google Play Store non indica il numero preciso di download di un'app, si limita esclusivamente ad attribuire un rank di popolarità, dividendo le app in fasce di download come 500.000-1 milione, o 1 milione- 5 milioni, e così via. La cifra andrebbe comunque presa con le pinze, considerando che è difficile stabilire se un milione di download del launcher vadano automaticamente convertiti in un milione di unità vendute tra copie test, unità restituite e via dicendo. Inoltre i contatori di terze parti indicano ancora quasi tutti numeri sotto al milione di download.

Insomma, è sicuramente un indizio del successo del Pixel di Google che verosimilmente, se non l'ha superato, comunque si aggira attorno a quelle cifre, ma per avere conferme sarebbe saggio aspettare un comunicato ufficiale.