GoPro aggiorna il drone Karma con delle nuove modalità

a quanto pare non ha completamente abbandonato e dimenticato, il discusso drone che è disponibile in Italia dallo scorso mese di Marzo. Il produttore di action cam, però, non ha svelato una nuova versione del drone, ma un importante aggiornamento software.

Aggiornamento software che include due nuove modalità, battezzate “Follow” e “Watch”. Quest’ultima consente di mantenere il drone stabile in aria, seguendo i movimenti del pilota, mentre Follow, quando attivata, fa seguire l’utente localizzando il telecomando, tenendolo sempre al centro dell’inquadratura.

A ciò si aggiungono altre due modalità: Cable Cam, permette di simulare il movimento della telecamera come se questa fosse appesa ad un cavo, per creare effetti più spettacolari, soprattutto per le riprese ad esempio sulla neve o in mare, mentre Look Up Tilt consente di inquadrare oggetti in alto.

Ricordiamo che il Karma è disponibile in Italia in bundle con la Gopro Hero 5 Black a 1399 Euro, mentre la variante senza action cam costa 999 Euro.