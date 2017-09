GoPro Hero 6 Black trapela nuovamente: girerà filmati a 240fps?

E’ emersa nuovamente quella che potrebbe essere la nuova generazione di, la. Il tutto grazie ad un Best Buy in Canada, che ha pubblicato anche delle informazioni provenienti da un informatore, che sembrano confermare alcune feature emerse in precedenza.

La più importante riguarda il fatto che l’action camera sarà in grado di scattare filmati in 4K a 60 fotogrammi al secondo, ma potrà anche girare video a 1080p e 240 fotogrammi al secondo, il che vuol dire che la fotocamera potrà girare immagini al rallentatore ad una velocità 10 volte più lenta del tempo reale.

GoPro Hero 6 Black potrebbe costare 499 Dollari al lancio negli Stati Uniti e, secondo quanto riportato, sarà disponibile dal 28 Settembre.

GoPro inoltre dovrebbe anche espandere la linea Fusion, entro la fine dell’anno, ed anche in questo caso l’annuncio dovrebbe arrivare nel corso dell’evento di fine settembre. Non sarà dimenticato il drone Karma, ma il CEO Nick Woodman ha confermato che la compagnia è ancora al lavoro sul dispositivo. A breve, inoltre, dovrebbe anche arrivare un aggiornamento software.