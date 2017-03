GoPro lancia il drone Karma in Italia

Dopo averlo lanciato negli Stati Uniti, a seguito di non pochi problemi di progettazione e difetti che ne hanno anche rinviato l’inizio della distribuzione,ha annunciato il lancio del proprio drone, il, anche in Europa.

Nella fattispecie, la società specializzata in action cam ha iniziato la vendita del quadcopter in Regno Unito, Spagna, Italia e Germania, in cui è disponibile presso “una serie di rivenditori autorizzati” a prezzi che, però, non sono certo accessibili per tutti.

Il bundle con Karma e la GoPro Hero 5 Black, infatti, costerà 1.399 Euro, mentre la variante senza macchina fotografica avrà un prezzo di listino di 999 Euro. Come notato da molti, però, si tratta di prezzi più bassi rispetto a quelli imposti negli Stati Uniti, in cui sono rispettivamente di 1.500 e 1.100 Dollari.

La sfida più grande per GoPro sarà quella di mettersi in concorrenza con DJI, che almeno nel Vecchio Continente rappresenta il primo marchio in questo settore. E’ chiaro però che la compagnia statunitense vuole puntare in maniera massiccia sulla propria base di utenti.