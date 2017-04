GoPro lancia un suo nuovo programma di ritiro dell'usato

GoPro lancia il suo nuovo programma di. Consegnando un vecchio modello negli USA sarà possibile ottenere uno sconto fino a 100$ per l'acquisto di una

Il 2016 non è stato esattamente un anno fantastico per la casa produttrice leader nel settore delle action camera: dopo aver registrato perdite per oltre 373 milioni di dollari ed essere stata costretta a ritirare momentaneamente dal mercato il suo drone Karma per difetti di progettazione, è decisamente arrivato il momento di smuovere le acque per GoPro.

La compagnia ha quindi deciso di incentivare l'acquisto dei nuovi modelli di GoPro lanciando un suo programma di permuta, simile a quello già reso disponibile da Apple.

Consegnando un vecchio modello sarà possibile ricevere un buono di 100$ per l'acquisto di una GoPro Hero 5 Black e uno da 50$ per una Hero 5 Session. Sará sufficiente andare sul sito dedicato all'operazione e selezionare il modello desiderato e ricevere quindi le istruzioni su come consegnare quello già in vostro possesso.

Al momento l'offerta è disponibile solo negli Stati Uniti, non si sa ancora se e quando sarà disponibile anche in Europa.