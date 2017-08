GOT 7: online anche i numeri di telefono del cast. Incluso quello della Clarke.

Gliche sono riusciti ad entrare neirubando più di un terabyte e mezzo di dati non si danno tregua, ora hanno caricato online anche numerosidei membri del cast e della produzione di

Stando al The Guardian, HBO avrebbe ricevuto un minaccioso video di cinque minuti. Nel filmato si vedrebbero solo delle scritte su sfondo nero che non lasciano spazio ad equivoci. Gli hacker vogliono 6 milioni di dollari per non pubblicare altro materiale trafugato, inclusi i piani futuri della compagnia su palinsesto e strategie di mercato. Un ricatto bello e buono.

Nel video, firmato da un fantomatico Mr. Smith, si potrebbero leggere frasi minacciose del calibro di "Le fughe di informazioni saranno il vostro incubo peggiore" e, ancora, "i vostri concorrenti sapranno dei vostri piani correnti e futuri, i vostri fan inizieranno ad odiarvi". "Le azioni della vostra società crolleranno".

Per dimostrare che stanno facendo sul serio, gli hacker hanno caricato 3,4GB di materiale online. Nel materiale pubblicato si troverebbero non solo degli estratti dello script di alcune puntate inedite della settima stagione, ma anche quella che sembra essere la rubrica di Richard Plepler. Nel documento si troverebbero tutti i contatti personali (email e telefono) del cast e della produzione della popolare serie. Incluso quello di Emilia Clarke.