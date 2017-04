Gotham 3: nel nuovo promo la trasformazione di Bruce Wayne

FOX, in vista del ritorno previsto per il prossimo 24 Aprile, ha rilasciato un nuovo promo della terza stagione di, e nella fattispecie dell’episodio “How The Riddler Got His Name”, che mostrerà l’inizio della trasformazione di Bruce Wayne nel supereroe che tutti conosciamo come Batman.

Come si può vedere nel filmato presente nella notizia, intitolato appunto “The Transformation Begins”, il giovane rampollo della famiglia Wayne è ormai pronto a diventare il pipistrello noto in tutto il mondo, nonché il protettore di Gotham City.

Come ampiamente rivelato da alcuni siti, però, nel corso dell’ultima parte della terza stagione di Gotham assisteremo anche alla definitiva trasformazione di Edward Nygma nell’Enigmista.

In Italia la messa in onda è affidata a Premium Action, che fa parte del pacchetto Mediaset Premium.