Grazie ad ARKit di Apple è possibile rivivere "Take On Me" degli A-ha

Le nuove API didedicate alla realtà aumentata, ARKit , sono state svelate dal gigante di Cupertino in occasione in occasione della Worldwide Developer Conference, e saranno integrate nella prossima generazione del sistema operativo touch,

Gli sviluppatori si stanno sbizzarrendo a creare applicazioni al fine di mostrare le potenzialità della tecnologia. Tra tutte, le varie testate internazionali ne stanno segnalando una che permette di rivivere il video musicale di “Take On Me", uno dei più famosi della storia e lanciato dagli a-ha.

Come si può vedere dal filmato presente in calce, i ragazzi di Trixi Studios hanno utilizzato le API per permettere agli utenti di produrre un filmato in stile “Take On Me” direttamente in casa propria.

I risultati sono quanto mai convincenti e, nonostante la dubbia utilità, dimostrano ancora una volta come le potenzialità della realtà aumentata (e virtuale) siano davvero infinite.