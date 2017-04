Guerra e tecnologia: arriva una seconda imponente portaerei cinese

Lo scorso 26 Agosto l'ha annunciato la sua prima portaerei interamente costruita in. L'imponentenon è ancora operativa. Tuttavia la sua costruzione è iniziata meno di cinque anni fa. Ora grazie all'esperienza acquisita, la Cina si prepara a costruirne una seconda anche più rapidamente.

Per fare un paragone, l'americana USS Gerald Ford è stata costruita a partire dal 2009. La fine dei lavori è arrivata invece nel 2013, tuttavia anche questa non è ancora operativa, sebbene la Ford sia una nave ben più grande e complessa di quella cinese. Quello che deve stupire è che gli USA costruiscono portaerei dalla seconda guerra mondiale, la Cina no.

Ora che la Cina si prepara a costruire una seconda portaerei ci si aspetta che i tempi possano ridursi ulteriormente, permettendo alla flotta cinese di raggiungere dimensioni e un impiego di forza davvero notevole. C'è da dire che le portaerei cinesi hanno più di qualche limite rispetto alle più tecnologiche americane: sono ancora alimentate a turbine a vapore come le controparti russe (quelle americane hanno alimentazione nucleare) e misurano circa la metà della USS Gerald Ford.

Ad ogni modo, si tratta comunque di una impressionante prova di forza da parte della Cina.