Guida ai Bitcoin: dai principi fondamentali della criptovaluta al suo acquisto

è una parola che negli ultimi tempi inizia a ritagliarsi il suo spazio nei media mainstream. Everyeye.it vi propone una guida divisa in capitoli per capire come funziona la criptovaluta, quali sono i suoi principi basilari, come comprare bitcoin e gestire un portafoglio digitale (wallet).

Che sia perché abbiate intenzione di investire, per tenervi informati o per pura e semplice curiosità i bitcoin sono un argomento che vale la pena di approfondire. Sebbene nessuno possa garantire che le criptovalute sostituiranno a breve i circuiti di pagamento tradizionali, né che le monete che attualmente riscuotono più successo non siano soppiantate da altre più moderne, la tecnologia sottostante è molto probabilmente qui per restare.

La guida verrà ampliata con altri capitoli che verranno pubblicati nelle prossime settimane. Raccoglieremo in questa pagina tutte le sue nuove parti. La guida vuole essere una introduzione generale al mondo delle criptovalute e dei bitcoin in particolare, con lo scopo di fornire al lettore interessato un quadro generale del funzionamento della tecnologia sottostante.



Gli speciali non hanno la pretesa di essere una trattazione esaustiva né un invito ad investire i propri risparmi in questa o quella moneta. Ricordiamo che le criptovalute sono caratterizzate da alta volatilità e rappresentano dunque un investimento ad alto rischio. L'autore e il sito che lo ospita declinano ogni responsabilità.