Haier presenta V800S: la nuova gamma di televisori UltraHD

, marchio numero uno al mondo nel mercato degli elettrodomestici per l’ottavo anno consecutivo, presenta, la nuova serie di televisori Ultra HD disponibile in tre differenti taglie: 43”, 49” e 55”.

Dotati di una risoluzione di 3840 x 2160 pixels, ovvero quattro volte superiore a quella di un Full HD, questi schermi offrono un’elevata resa nei dettagli ed un’ottima qualità delle immagini, che risultano precise e ben definite. Il contrasto dinamico e i 100Hz nativi del pannello si combinano con la grande qualità audio certificata Dolby Digital plus e DTS Tru surround HD+, mescolando colori vivi e neri profondi con un audio impeccabile. L’integrazione con tutti gli standard del 4K (HEVC, VP9, HDMI 2.0, HDCP 2.2) garantisce la massima compatibilità.

I televisori della serie V800S sono anche Smart TV. Connettendosi tramite cavo Ethernet o via Wi-Fi, l’utilizzatore ha l’accesso ad una grande quantità di contenuti online: servizi on-demand (la serie V800S è compatibile con Netflix 4K), streaming, social network etc. La funzione Smart Remote, funzionante con sistemi operativi Android e iOS, consente di utilizzare lo smartphone o il tablet come se fosse un telecomando, mentre la funzione Smart Center stabilisce un’interazione tra il televisore e i dispositivi mobili dell’utilizzatore, per una visualizzazione multischermo dei contenuti, per esempio foto o video.

Dal punto di vista dell’estetica, la serie V800S ha un design elegante, rifinito e ultra sottile. La cornice nera satinata possiede linee che si sposano alla perfezione con il piede di appoggio dello schermo orientabile, per ottimizzare l’angolo di visione.

La serie V800S è già disponibile nei formati da 43”/49”/55” a partire da 579 Euro.