Hamlet annuncia una nuova serie di cover per smartphone e tablet

: Smartphone e tablet spesso terminano di funzionare prematuramente a causa di urti e cadute ed è anche per questo motivo che le cover per proteggerli hanno riscosso e stanno tuttora riscuotendo un notevole successo.presenta oggi una nuova serie di accessori a tema.

Questi diffusissimi e utili accessori, però, troppo spesso non si dimostrano all'altezza delle aspettative poiché, a fronte di un buon livello di protezione, sacrificano le doti ergonomiche, l'aspetto estetico o il feeling che un buon materiale dovrebbe trasmettere non appena lo si prende in mano. Disponibili nella versione per tablet da 7 e 8 pollici e in quella per i modelli da 9,7 e 10,1 pollici, le cover universali Hamlet sono realizzate in una speciale ecopelle e sono disponibili in cinque diverse varianti di colore. In grado di proteggere al meglio i tablet da urti o cadute accidentali, queste nuove proposte stupiscono già dal primo sguardo per l'eleganza e la cura delle loro finiture e successivamente per la piacevole sensazione assicurata dai materiali con cui sono realizzate.

Ulteriore plus delle cover universali Hamlet è poi la possibilità di utilizzarle come funzionali stand, che consentono di mantenere i tablet in una posizione da lettura comoda e stabile. Oltre a queste proposte, Hamlet dispone anche di una cover per tablet da 10,1 pollici con tastiera Bluetooth integrata, una pratica soluzione che permette di utilizzare il dispositivo come se fosse un mini laptop. Qualità dei materiali, cura dei particolari, massimi livelli di protezione ed ergonomia non sono però le uniche sorprese che riservano queste nuove cover firmate Hamlet, che dalla loro hanno anche prezzi molto interessanti: 14,90 Euro per il modello da 7/8pollici, 19,90 Euro per quello da 9,7/10,1 pollici e 39,90 Euro per la soluzione da 10,1 pollici con tastiera integrata.