Hamlet porta la seriale RS232 su Tablet PC e Smartphone

Smartphone e Tablet PC, grazie anche alla loro flessibilità e compattezza, sono sempre più utilizzati dai team che si occupano di assistenza tecnica in ambito industriale, che finora erano, però, spesso costretti a ricorrere ai più ingombranti laptop poiché sono i soli a mettere a disposizione l'indispensabile porta seriale RS-232.

Ancora oggi diffusissima in ambito industriale e professionale, la cosiddetta "seriale" rappresenta, infatti, l'unica via di comunicazione con una miriade di dispositivi, che possono essere gestiti, configurati e aggiornati unicamente attraverso la porta RS-232.

Per colmare questa lacuna e consentire la gestione dei dispositivi dotati di porta seriale anche da Smartphone e Tablet PC, Hamlet ha introdotto a catalogo un pratico cavo adattatore (mod. XURS232MICROTG) dotato di interfaccia Micro USB OTG on the go, che trasforma la tradizionale porta di ingresso per dati e ricarica in una porta di comunicazione bidirezionale, in grado anche di fornire l'alimentazione necessaria al funzionamento dell'interfaccia.

Basato sull'affidabile e collaudato microprocessore PROLIFIC PL2303, che è al contempo in grado di offrire i più elevati livelli di compatibilità, questo adattatore consente di collegare in pochi istanti Smartphone e Tablet ai dispositivi dotati di seriale RS-232, che potranno poi essere gestiti attraverso una delle tante app per le comunicazioni seriali che Google Play Store mette a disposizione.

Il nuovo cavo adattatore Micro USB OTG - Seriale RS-232 Hamlet XURS232MICROTG è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 29,90 Euro IVA compresa e si affianca al cavo adattatore da USB a Seriale RS-232 Hamlet XURS232, in vendita al prezzo di 23,90 Euro IVA compresa.