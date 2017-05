Hamlet presenta il nuovo Hub USB a sette porte, costerà 49,90 Euro

Caratterizzato da un design estremamente accattivante, il nuovofirmato(mod. XUSB370MS) consente il collegamento simultaneo di ben sette dispositivi e allo stesso tempo rende ogni postazione di lavoro particolarmente ordinata e ricercata.

Realizzato completamente in alluminio satinato, il nuovo nato di casa Hamlet risolve in modo elegante la costante necessità di dispositivi USB da collegare o ricaricare con cui ogni giorno molte persone hanno a che fare. I laptop più recenti, infatti, spesso permettono il collegamento diretto solo di un mouse, una tastiera esterna e un'altra periferica, che occorre scollegare se, ad esempio, si desidera ricaricare il proprio smartphone o copiare su un disco esterno i propri documenti.

Compatibile con Windows, Mac e Linux, il nuovo raffinato Hub di Hamlet offre una velocità nel trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, assicurando al contempo anche la piena compatibilità con tutti i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1. e consente, inoltre, la ricarica rapida di smartphone e tablet, grazie al potente alimentatore esterno in dotazione.

Il nuovo Hub USB 3.0 Hamlet XUSB370MS è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 49,90 Euro IVA compresa.