Hanno violato anche il blog di Beppe Grillo. Ora sappiamo la sua password.

colpisce ancora, l', dopo aver violato laè ora passato direttamente al. Ora sappiamo che password usavano Beppe Grillo e i due Casaleggio. L'ex dipendente della Casaleggio Associati: "c'è rischio che qualcuno abbia manipolato le votazioni online in passato".

L'autenticità dell'hack è stata confermata, si legge sul Corriere della Sera, dall'ex dipendente della Casaleggio Associati David Puente: "Sabato sera sono stato menzionato in un tweet di r0gue_0 all’interno del file linkato era visibile anche la password con cui mi sono iscritto come commentatore sul blog».

Puente sottolinea un dato allarmante, vale a dire, il fatto che le password fossero visibili in chiaro. In altre parole, gli amministratori del sito non hanno provveduto a criptarle rendendole alla portata di qualsiasi malintenzionato. "La paura è che ci possa essere stato qualcun altro che in passato si sia introdotto nella piattaforma e abbia anche modificato alcune votazioni online — sottolinea Puente — In questo caso verrebbe minata alla base il principio della democrazia diretta su cui si basa il Movimento".

Questo ennesimo attacco è la riprova dei problemi enormi del Movimento sotto il fronte della sicurezza informatica. I grillini, che hanno fatto del web il loro cavallo di battaglia, proiettando su questa dimensione la vita interna del movimento grazie a forum e votazioni online, ora hanno perso in pochi giorni la legittimità conquistata nel tempo. Rogue_o ha avuto vita fin troppo facile violando la piattaforma Rousseau –che doveva essere il cuore della nuova vita politica interna del Movimento– e caricando online pagine su pagine di dati personali contenuti nei database del sito, inclusi nome, indirizzo e contatti personali dei donatori del partito, oltre che le password di alcuni esponenti a partire da Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio e Davide Casaleggio. Nell'ordine: beppegrillod,einstein e edivad76.